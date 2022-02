LKW von einem betrunkenen Bayer entwendet

Fuhr ohne Führerschein unkontrolliert

Ein 21-Jähriger aus Passau hat am Montag einen Lkw am Linzer Flughafen in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gestohlen und ist mit diesem in Richtung Linz gefahren - allerdings mit 2,52 Promille und in Schlangenlinien. Deswegen wollte die Polizei den Mann zu einer Verkehrskontrolle anhalten. Der Bayer gab aber Gas und fuhr davon, blieb allerdings bald darauf stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn fest, berichtete die oö. Polizei am Dienstag.

Der 21-Jährige gab an, den Lkw kurz zuvor auf dem Flughafen Linz gestohlen zu haben, was eine Überprüfung bestätigte. Der Führerschein war ihm bereits in Deutschland wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden. Der Mann wird angezeigt.