Mann wegen Drogenhandel und Covid- Test verhaftet

Im Bezirk Weiz in der Oststeiermark ist ein 19- Jähriger wegen Verkauf von Suchtgift und Fälschung von Covid- 19- Testzertifikaten festgenommen und in die Justizanstalt Graz- Jakomini gebracht worden.

Nach einer Hausdurchsuchung gab der 19- Jährige zu, von Sommer 2020 bis Ende 2021 neun Kilo Cannabis und knapp zwei Kilo Kokain verkauft und zusätzlich Covid- 19- Testzertifikate gefälscht zu haben, die er allerdings nach eigenen Angaben nur verschenkt habe. Die Drogen habe er in Graz erworben, um sie in den Bezirken Weiz, Südoststeiermark, Deutschlandsberg, Murtal und auch Graz weiter zu verkaufen. Die 80 gefälschten Covid- Testzertifikate, die Ermittler auf seinem Handy fanden, will der junge Mann nur erstellt haben, um den Käufern seiner Drogen einen Gefallen zu tun.