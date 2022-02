In Vietnam ist ein überfüllter LKW von einer Klippe gestürzt. Sechs Menschen sind dabei gestorben.

In dem 16- Tonner saßen neun Menschen, sechs von ihnen seien gestorben, die anderen drei nur verletzt worden, so die Nationale Behörde für Verkehrssicherheit am Mittwoch. Alle Personen hätten sich in das Führerhaus, das eigentlich nur für zwei Insassen zugelassen sei, gedrängt. Der Unfall ereignete sich in der Provinz Gia Lai im Zentralen Hochland.