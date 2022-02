Britische Außenministerin denkt über einen Besuch in Moskau nach

Ukraine fordert präventive Sanktionen

Die britische Außenministerin Liz Truss erwägt einem russischen Agenturbericht zufolge einen Besuch in Moskau am 10. Februar. Planungsgespräche liefen derzeit, berichtet die Agentur RIA. Am heutigen Montag wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in der russischen Hauptstadt erwartet, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am 15. Februar.

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, fordert unterdessen präventiv Sanktionen gegen Russland. "Wir erwarten, dass die (deutsche) Bundesregierung nicht mehr weiter abwartet, sondern die Regierung gemeinsam mit den Partnern in der EU, in der NATO und mit den USA natürlich Präventiv-Sanktionen einführt", sagt er im Deutschlandfunk. Mit Russlands Präsident Putin sei in den letzten Wochen zwar geredet worden, aber er drehe weiter an der Eskalationsspirale, schüchtere ein und halte alle in Schach. "Dieser Alptraum muss beendet werden und daher müssen Sanktionen auf den Tisch." Das betreffe nicht nur die Gas-Pipeline Nord Stream 2. Möglich seien auch ein Embargo für Erdgas, Erdöl und Kohle, der Ausschluss Russlands vom Zahlungssystem Swift, aber auch persönliche Sanktionen. Melnyk erneuert seine Forderung, Deutschland solle auch Defensiv-Waffen an die Ukraine liefern.