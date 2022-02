Freiheitskonvois Verbot in Brüssel

Corona-Maßnahmen Fahrzeugproteste am Montag in Brüssel geplant

Belgien folgt Paris im Verbot

Nach Paris hat auch Brüssel die als "Freiheitskonvois" bezeichneten Proteste gegen Corona-Maßnahmen verboten. "Wir haben uns entschieden, den 'Freiheitskonvoi' zu verbieten", schrieb Brüssels Bürgermeister Philippe Close am Donnerstag im Onlinedienst Twitter. Dies sei mit dem belgischen Innenministerium abgestimmt worden, fügte Close hinzu.

Kritiker der Corona-Maßnahmen hatten in Online-Netzwerken angekündigt, nach dem Vorbild der kanadischen Lkw-Fahrer Protestaktionen mit Fahrzeugen zu veranstalten.

Bürgermeister Brüssels stellt Mittel bereit

Brüssels Bürgermeister kündigte auf Twitter an, Mittel bereitzustellen, "um die Blockade der Region Brüssel-Hauptstadt zu verhindern". Die Konvois europäischer Gegner von Corona-Impfungen und anderen Maßnahmen wurden laut Aufrufen in den Onlinenetzwerken für Montag in Brüssel erwartet. Auch in Paris waren die angekündigten "Freiheitskonvois" verboten worden.

In Kanadas Hauptstadt Ottawa demonstrieren Lkw-Fahrer seit einhalb Wochen unter der Selbstbezeichnung "Freiheitskonvoi" gegen die Corona-Maßnahmen. Die Stadtverwaltung rief wegen der andauernden Straßenblockaden mit riesigen Trucks inzwischen den Ausnahmezustand aus.