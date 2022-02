Griechischer Luftraum durch die Türkei verletzt

Griechenland protestiert durch diplomatischen Kanälen in Ankara

Die Türkei stellt weiterhin mit Luftraumverletzungen und Überflügen griechischen Territoriums Hoheitsrechte Griechenlands in der Ägäis infrage. Dies sei "besorgniserregend", sagte am Mittwoch der Sprecher des Athener Außenministeriums, Alexandros Papaioannou. Die Türkei setze neben Kampfbombern auch Drohnen ein, fügte er hinzu. Athen habe bereits auf dem diplomatischen Weg in Ankara protestiert, hieß es.

Allein im Jänner kam es nach Angaben des griechischen Generalstabes in der Luft über der Ägäis zu 17 Abfangmanövern mit simulierten Angriffen ("Dogfights"). 18 Mal überflogen türkische Flugzeuge und Drohnen griechisches Territorium, darunter auch bewohnte Inseln. Der Überflug des Territoriums eines Landes gilt als schwere Verletzung der Souveränität eines Staates. Die EU hat wiederholt solche Aktionen der Türkei verurteilt.