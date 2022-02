Die Londoner Polizeigewerkschaft erhebt schwere Vorwürfe nach unfreiwilligem Rücktritt von Scotland-Yard-Chefin. Sie ist enttäuscht von ihrem Bürgermeister Sadiq Khan

Kein Vertrauen in ihren Bürgermeister mehr

Nach dem unfreiwilligen Rücktritt von Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick hat die Polizeigewerkschaft in London Bürgermeister Sadiq Khan schwere Vorwürfe gemacht. "Wir sind tief enttäuscht vom Verhalten des Bürgermeisters", hieß es am Montag in einem online veröffentlichten Statement der Metropolitan Police Federation. Das Vertrauen sei weg. Khan hatte in der vergangenen Woche der bisherigen Chefin Dick sein Vertrauen entzogen, woraufhin diese sich zum Rücktritt gezwungen sah.

Der Labour-Politiker hatte schon vorher Zweifel daran geäußert, dass die 61-Jährige den notwendigen Kulturwandel in der Polizeieinheit auf die richtige Weise angehe. Die Metropolitan Police ist in den vergangenen Jahren immer wieder in die Kritik geraten - unter anderem aufgrund von diskriminierendem oder frauenfeindlichem Verhalten einiger Polizisten oder wegen des harschen Umgangs mit Demonstrantinnen und Demonstranten. Ein Tiefpunkt war im vergangenen Jahr der Mord an einer jungen Frau, die von einem Polizisten getötet wurde.

Fühlen sich von Politikern torpediert

Von einem Tiefpunkt schrieb auch Ken Marsh, der Vorsitzende der Metropolitan Police Federation, die nach eigenen Angaben mehr als 31.000 Polizisten in der britischen Hauptstadt repräsentiert. Die Stimmung in der Polizei sei "furchtbar". Die Polizisten hätten das Gefühl, ihre harte Arbeit werde von Politikern unterminiert und das Vertrauen der Bevölkerung dadurch zusätzlich geschwächt. Man sei traurig und verärgert darüber, wie Dick aus dem Amt gedrängt worden sei. "Sie hat Reformen eingeleitet. Sie hat sich verändert. Die Kultur hat sich verändert."

Bisher ist unklar, wer Dick auf dem wichtigen Posten nachfolgen wird. Das Verhältnis zwischen der Stadtverwaltung und der größten britischen Polizeieinheit dürfte nach der Vorgeschichte jedoch in jedem Fall weiter belastet bleiben.