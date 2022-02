Neue Putschversuche in West- und Zentralafrika

Fünf Umsturzversuche fanden innerhalb eines Jahres im "Putsch-Gürtel" Afrikas statt. West- und Zentralafrika sind besonders betroffen.

West- und Zentralafrika erleben eine Welle militärischer Putschversuche. Zuletzt scheiterte am Dienstag im westafrikanischen Guinea-Bissau nach Angaben der dortigen Regierung der Versuch einer Machtübernahme durch Soldaten. Der Putsch ist bereits der fünfte im Laufe eines Jahres in der Region - auch bekannt als der "Putsch-Gürtel" des Kontinents. Zurückgeführt wird dies auch auf die Enttäuschung über zuvor demokratisch gewählte Politiker.

Ein Überblick über die betroffenen Länder, in denen wie in Mali auch Soldaten aus EU-Staaten, darunter Österreich, stationiert sind:

MALI

Nach Protesten wegen Korruptionsvorwürfen, umstrittenen Wahlen und einer Verschlechterung der Sicherheitslage im Land, wurde im August 2020 der malische Präsident Ibrahim Boubacar Keita vom Militär gestürzt. Unter Druck der westafrikanischen Nachbarländer ernannten die Putschisten dann eine zivile Übergangsregierung unter Leitung des ehemaligen Militärs Bah Ndaw. Die Regierung hätte bis zur geplanten Wahl im Februar 2022 im Amt bleiben sollen.

Konflikte zwischen den Putschisten und Bah Ndaw führten im Mai 2021 jedoch zu einem weiteren Machtwechsel. Der Vizepräsident der Übergangsregierung, Oberst Assimi Goita, wurde in einem zweiten Putsch ins Präsidentenamt gehoben. Nachdem unter Goita wenig Bewegung in die Vorbereitung der für Februar angekündigten Wahlen gekommen war, kündigte die Regierung kürzlich an, die Abstimmung um bis zu fünf Jahre verschieben zu wollen. Darauf reagierte die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS mit Sanktionen, die EU-Staaten äußerten scharfe Kritik.

TSCHAD

Nach der Ermordung des Präsidenten Idriss Deby bei einem Truppenbesuch hatte im April 2021 das Militär die Macht ergriffen. Obwohl der Sprecher des Parlaments in dieser Situation das Amt hätte übernehmen sollen, wurde stattdessen die Auflösung des Parlaments veranlasst. Neuer Übergangspräsident wurde General Mahamat Idriss Deby, der Sohn des zuvor ermordeten Präsidenten. Dieser wurde damit beauftragt, eine 18-monatige Phase vor den nächsten Wahlen zu beaufsichtigen.

GUINEA

Eine Elite-Einheit des Militärs stürzte unter Führung des Kommandanten Mamady Doumbouya im September 2021 den Präsidenten Alpha Conde. Conde hatte im Jahr zuvor bei seinen Gegnern für Empörung gesorgt, als er die Beschränkung der Amtszeit aus der Verfassung strich. Damit wollte er den Weg für eine dritte Amtszeit ebnen. Aus den nächsten Wahlen im Oktober 2020 ging Conde als Sieger hervor.

Seine Beweggründe für den Putsch seien die im Land herrschende Armut und Korruption gewesen, sagte der Kommandant Doumbouya, der seit dem Putsch als Präsident Guineas agiert. Er kündigte demokratische Wahlen im Land an, ohne aber einen genaueren Zeitpunkt zu nennen. Die ECOWAS-Staatengruppe reagierte mit Sanktionen wie dem Einfrieren von Konten der Putschisten und ihrer Angehörigen.

BURKINA FASO

Ende Jänner wurde Präsident Roch Kaboré durch einen Militärputsch unter dem Anführer Paul-Henri Damiba gestürzt. Das Militär beschuldigte Kaboré, nicht genug gegen die grassierende Gewalt durch islamistische Milizen getan zu haben. Burkina Faso würde wieder zu Ordnung zurückkehren, sobald die Voraussetzungen dafür gegeben seien, versprach Damiba.

Als Mitglied der ECOWAS-Staatengruppe wurde Burkina Faso daraufhin aus leitenden Gremien suspendiert. Weitere Sanktionen sind bisher jedoch nicht verhängt worden. Vielmehr hat sich eine Delegation der Gemeinschaft mit dem Putsch-Anführer Damiba getroffen, um über die politische Situation zu sprechen. Auch ein Treffen zwischen ECOWAS und dem unter militärischer Bewachung stehenden Kaboré fand statt.