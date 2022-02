Oberstlt. Damiba wird Präsident von Burkina Faso

Der gewählte Präsident wird noch diese Woche vereidigt werden

Nach Militärputsch zum neuen Staatschef

Zweieinhalb Wochen nach dem Militärputsch in Burkina Faso ist Junta-Chef Paul-Henri Sandaogo Damiba zum neuen Staatschef ernannt worden. Der Verfassungsrat habe beschlossen, dass Oberstleutnant Damiba Präsident werde, verlautete am Donnerstag aus Justizkreisen. Der Rat selber teilte mit, dass Damiba am Mittwoch in der Hauptstadt Ouagadougou vereidigt werden solle.

Ex Präsident Kabore noch immer unter Hausarrest

Das Militär hatte Ende Jänner den Präsidenten Roch Marc Christian Kabore abgesetzt. Er steht seitdem unter Hausarrest. Junta-Chef Damiba kündigte dann am vergangenen Samstag die Einsetzung einer Kommission an, die eine neue Verfassung ausarbeiten und einen Zeitplan für den Übergang zu einer Zivilregierung in dem westafrikanischen Land aufstellen soll.

Die Junta steht unter starkem ausländischen Druck. Die Afrikanische Union (AU) und die ECOWAS haben wegen des Putsches die Mitgliedschaft von Burkina Faso ausgesetzt.