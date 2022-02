Orban will zwischen Ukraine und Russland vermitteln

Besuch in Moskau war "Friedensmission" - Regierungschef sieht sich mit russischem Gas und von Russland gebautem AKW auf dem Weg zu Energie-Unabhängigkeit

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban sieht sein Land in einer Vermittlerrolle zwischen dem Westen und Russland. Ungarn könnte bei einer neuen "Eiszeit" zwischen Ost und West der "Eisbrecher" sein, sagte Orban am heutigen Freitag bei seinem wöchentlichen Auftritt im staatlichen Rundfunk. Er sprach dabei über sein fünfstündiges Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag im Kreml, das er als "Friedensmission" bezeichnete.

Orban betonte, dass man auch als NATO- oder EU-Mitglied eine gute Zusammenarbeit mit Russland haben könne. Zugleich räumte er ein, dass sich Ungarn mit diesem Modell von den meisten EU-Staaten unterscheide.

Wenn Ungarn Frieden wolle, dann müsse mit den Russen verhandelt werden, betonte der Regierungschef und kritisierte erneut die "Brüsseler Bürokraten". In vielen ihrer Köpfe lebe das Römische Reich mit dem Ziel, die Mitgliedsländer ihrer Rechte zu beschneiden. Brüssel wolle eine "servile Regierung" in Ungarn, betonte Orban hinsichtlich der bevorstehenden Parlamentswahl Anfang April, bei der ein geeintes Oppositionsbündnis die seit zwölf Jahren regierende rechtskonservative Fidesz herausfordert.

Im Interview unterstrich Orban das Streben Ungarns nach Energie-Unabhängigkeit und lobte den langfristigen Gas-Liefervertrag zwischen Ungarn und Russland, so dass die Versorgung 15 Jahre abgesichert sei. Auch der - vom russischen Staatsbetrieb Rosatom durchgeführte - Bau des Kernkraftwerkes Paks II werde dazu beitragen, dass Ungarn bis 2030 seine Energieerzeugung mit nur zehn Prozent fossiler Brennstoffe sichert.

Hinsichtlich des zum Jahresende geplanten Starts der Produktion des russischen Corona-Impfstoffes Sputnik V in Debrecen betonte Orban, dass das Werk auch für den Export produzieren könne.