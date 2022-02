Referendum über Sterbehilfe in Italien abgelehnt

Nachdem das italienische Verfassungsgericht einen Antrag auf ein Referendum zur Legalisierung der Sterbehilfe abgelehnt hat, wird in Italien heftig diskutiert.

Aktivistengruppen zeigten sich über das Gerichtsurteil tief enttäuscht und kündigten weitere Initiativen zur Legalisierung der Sterbehilfe an. Die Politik ist gespalten.

"Mindestschutz des menschlichen Lebens"

Das Gericht erklärte, dass das vorgeschlagene Referendum nicht den verfassungsmäßig garantierten "Mindestschutz des menschlichen Lebens im Allgemeinen, insbesondere im Hinblick auf schwache und verletzliche Personen" gewährleiste. Die Befürworter des Rechts auf Sterbehilfe hatten im vergangenen August 750.000 Unterschriften gesammelt, um die Volksabstimmung zu erzwingen.

Nach geltendem italienischen Recht kann jeder, der einer anderen Person hilft, Suizid zu begehen, mit einer Haftstrafe zwischen fünf und zwölf Jahren bestraft werden. 2019 hatte das Verfassungsgericht jedoch eine Ausnahme für bestimmte Patienten erlassen. Um dafür infrage zu kommen, müssen diese durch medizinische "Behandlungen am Leben erhalten werden" und "an einer irreversiblen Erkrankung leiden, die körperliches und psychisches Leid verursacht, das sie als unerträglich empfinden". Außerdem müssen sie "voll und ganz in der Lage" sein, "freie und bewusste Entscheidungen zu treffen".

Kritische Reaktion von Marco Cappato

Sterbehilfe-Aktivist Marco Cappato, Initiator der Referendumskampagne und Galionsfigur im Kampf für den assistierten Suizid, reagierte kritisch auf den Beschluss des Verfassungsgerichts. "Das ist eine schlechte Nachricht für uns. Das ist eine schlechte Nachricht für diejenigen, die unter starken Schmerzen leiden und noch länger leiden müssen. Und das ist auch eine schlechte Nachricht für die Demokratie. Wir werden nicht aufgeben", versicherte Cappato.

Auf politischer Ebene sorgte der Beschluss des Verfassungsgerichts für Diskussionen. "Die Ablehnung eines Referendums ist nie eine gute Nachricht für eine Demokratie", sagte Lega-Chef Matteo Salvini. Der sozialdemokratische Senator Andrea Marcucci rief das Parlament auf, ein längst fälliges Sterbehilfe-Gesetz zu verabschieden. Das Parlament müsse endlich die moralische Kraft aufbringen, ein heikles und grundlegendes Thema anzugehen, das "schuldhaft zu viele Jahre schon aufgeschoben wurde", so Marcucci.

Diese Ansicht teilt auch Sozialdemokraten-Chef Enrico Letta: "Die Ablehnung des Referendums über die legale Sterbehilfe durch das Verfassungsgericht muss das Parlament nun dazu bewegen, das Gesetz über die Beihilfe zum Suizid zu verabschieden, so wie es das Gericht selbst gesagt hat."

Papst gegen Sterbehilfe

Die Entscheidung des Verfassungsgerichts wurde von der katholischen Kirche begrüßt, die in Italien immer noch starken Einfluss hat. Noch vor wenigen Tagen hatte sich der Papst klar gegen Sterbehilfe ausgesprochen und die Staaten aufgerufen, Palliativmedizin zur Linderung der Leiden von Sterbenden zu fördern.

"Wir begrüßen mit großer Genugtuung die Entscheidung des Verfassungsgerichts, die einen Sieg der Kultur des Lebens über die von Papst Franziskus stets angeprangerte Kultur des Wegwerfens darstellt", kommentierte die katholische Vereinigung Family Day, die sich seit jeher gegen die Sterbehilfe in Italien einsetzt. Auch die italienische Bischofskonferenz CEI begrüßte den Beschluss des Verfassungsgerichts.