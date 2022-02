Ukraine-Krise: Russland-Experte vorsichtig optimistisch

Es gibt Signale aus Moskau für eine Deeskalation. Russland-Experte Gerhard Mangott beurteilt die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine-Krise vorsichtig optimistisch.

Immerhin habe sich Russland festgelegt, den Verhandlungsweg weiterzugehen. Zudem habe Moskau angekündigt, Truppen aus der Umgebung der Ukraine abzuziehen.

"Sehr offene Frage"

Ob diese Verhandlungen erfolgreich sein können, sei eine "sehr offene Frage" so Mangott. Denn während Russland an seinen Kernforderungen, wie etwa dem Stopp der NATO-Erweiterung nach Osten, festhalte, spricht der Westen diesbezüglich von nicht verhandelbaren Forderungen.

Die Rückführung von militärischem Gerät will Mangott noch nicht überbewerten. Es sei möglich, dass Russland nur militärisches Personal abzieht, das Gerät aber noch vor Ort bleibt. Die Truppen könnten dann wieder rasch vor Ort gebracht werden.

Faustpfand für Verhandlungen

Russland habe aber gesehen, dass man den Westen mit seinem Truppenaufmarsch an den Verhandlungstisch bringen kann. Dieses Faustpfand werde Russland nicht leichtfertig aus der Hand geben, ist sich Mangott sicher.

Möglich sei es, so der Experte, dass die USA abseits der Öffentlichkeit Signale an die Russen ausgesendet haben, wonach eine Einigung über die Kernforderungen machbar sei. In diesem Zusammenhang habe der russische Außenminister Sergej Lawrow zuletzt von einer "Paketlösung" mit dem Westen gesprochen. Das seien optimistische Signale aus Russland, so Mangott, der aber skeptisch ist, dass es zu einer solchen "Paketlösung" kommt.

Moratorium der NATO-Erweiterung

Für denkbar hält der Russland-Kenner die Möglichkeit eines Moratoriums der NATO-Erweiterung für zehn Jahre. Dies würde die Ukraine nicht negativ betreffen, weil eine Erweiterung ohnehin nicht auf der Agenda des Bündnisses steht. Dafür wäre es aber ein vertrauensbildendes Signal an Russland.

Bei der Frage, ob die Krise beendet wäre, würde die Ukraine von sich aus auf einen NATO-Beitritt verzichten, erinnerte Mangott daran, dass das Ziel einer Mitgliedschaft im westlichen Verteidigungsbündnis in der ukrainischen Verfassung steht. Eine Änderung des jeweiligen Passus sei nur mit Zweidrittelmehrheit umsetzbar. Und dafür gebe es derzeit keine politische Mehrheit im ukrainischen Parlament.