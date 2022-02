UNO-Chef sehr besorgt über den Ukrainekonflikt

Laut UNO-Generalsekretär Guterres gibt es keine Alternative zur Diplomatie

Der Preis wird zu hoch sein laut Guterres

UNO-Generalsekretär António Guterres hat sich "zutiefst besorgt" angesichts des Ukraine-Konflikts gezeigt. "Ich bin zutiefst besorgt von den verschärften Spannungen und den zunehmenden Spekulationen über einen möglichen militärischen Konflikt in Europa", sagte Guterres am Montag in New York. "Der Preis an menschlichem Leid, Zerstörung und Schaden an der europäischen und globalen Sicherheit ist zu hoch, um ihn überhaupt in Erwägung zu ziehen", so Guterres.

Vereinte Nationen suchen nach einer friedlichen Lösung

"Wir können noch nicht einmal die Möglichkeit einer solchen desaströsen Konfrontation akzeptieren." Er habe mit den Außenministern Russlands und der Ukraine gesprochen und ihnen auch noch einmal gesagt, dass es keine Alternative zur Diplomatie gebe, betonte Guterres.

Er begrüße die jüngsten diplomatischen Initiativen in dieser Hinsicht und fordere weitere. Auch die Vereinten Nationen stünden zur Unterstützung bereit. "Wir werden jeden Stein umdrehen auf der Suche nach einer friedlichen Lösung."