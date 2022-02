Nach dem Sturz der montenegrinischen Regierung haben nun Gespräche über die politische Zukunft Montenegros begonnen.

Gestartet wurden die Gespräche von Dritan Abazovic, bisherige Vizeministerpräsident und Vorsitzende der neoliberalen URA-Partei, der sich Mitte Jänner für eine Minderheitsregierung stark gemacht hatte. Die erste von Oppositionskräften gebildete Regierung in Montenegro war am Freitag gestürzt worden. Davor regierte die Demokratischen Partei der Sozialisten (DPS) fast 30 Jahre. Das Parlament hatte am Montag mit Stimmen der Opposition und der URA auch den Parlamentspräsidenten, den Vorsitzenden der mitregierenden Demokraten, Aleksa Becic, seines Amtes enthoben.

Gespräche über Zusammenarbeit

Medienberichten aus Podgorica, der Hauptstadt Montenegros, zufolge trafen sich URA- Vertreter bereits am Dienstag mit bosniakischen und albanischen Parteien. Weitere Gespräche mit anderen Parlamentskräften seien geplant. Abazovic hatte im Jänner angekündigt, mit allen Parlamentskräften reden zu wollen, für die Regierungsbildung gebe es aber deutliche Einschränkungen: So kämen die beiden stärksten Parlamentskräfte, die DPS (Demokratische Partei der Sozialisten) und die DF (proserbische und prorussische Demokratische Front) für eine Minderheitsregierung nicht in Frage.

Analysten schätzen die Erfolgschancen für eine Minderheitsregierung eher gering ein. Nach Ansicht von Daliborka Uljarevic vom nicht-staatlichen Zentrum für bürgerliche Ausbildung, werde es sich wohl um eine "kurzlebige" Regierung handeln. Zlatko Vujovic von der nicht-staatlichen Organisation CEMI ist für eine begrenzte Amtszeit von 6 Monaten für die neue Regierung. Danach sollen Parlamentswahlen folgen.