Wenn Putin Ukraine-Krieg startet, kommen 200.000 Flüchtlinge nach Österreich

Nach einem Bericht der New York Times hat die US-Regierung von Joe Biden den außenpolitischen Sprechern von US-Senat und Abgeordnetenhaus am Wochenende die streng geheimen Szenarien eines bevorstehenden Einmarsches der russischen Armee in der Ukraine präsentiert. Sie sind dramatisch.

Laut dem Geheimbericht der US-Regierung hat Putin bereits 70 Prozent seiner Streitkräfte, die er für eine komplette Invasion der Ukraine benötigt entlang der Grenze aufmarschieren lassen. Damit wäre Putin ab sofort in der Lage, binnen weniger Tage die gesamte Ukraine zu besetzen, die Hauptstadt Kiew einzunehmen und den gewählten Präsidenten der Ukraine durch einen Russland-freundlichen Vertreter abzulösen.

Laut US-Regierung würde dieser "Blitz-Krieg" 25.000 bis 50.000 Zivilisten, sowie 5.000 bis 25.000 ukrainischen Militärangehören das Leben kosten.

Zusätzlich würde eine russische Invasion in der Ukraine eine gewaltige Flüchtlingswelle in ganz Europa auslösen. Die US-Regierung rechnet mit bis zu 5 Millionen ukrainischen Flüchtlingen, die im Westen Asyl suchen würden.

Fast 2 Millionen davon würden nach Polen flüchten, 1,5 Millionen nach Deutschland und immerhin 200.000 ukrainische Flüchtlinge würden in Österreich um Asyl ansuchen.

Die US-Regierung präsentierte den Abgeordneten neben dem "Blitzkrieg-Szenario" auch zwei weniger aggressive Szenarien eines Putin-Krieges: Ein Szenario wäre nur eine limitierte Invasion in der russenfreundlichen Ost-Ukraine (mit geringen Flüchtlingsströmen und wenigen Todesopfern).

Nach den Unterlagen der US-Regierung ist gleich nach dem Ende der Olympischen Spiele in Peking, an denen Putin als Besucher teilnahm, mit dem Beginn der Putin-Invasion zu rechnen. Tatsächlich hat Russland bereits 110.000 Soldaten (!) und 83 von knapp 100 nötigen Bataillonen an der Grenze zur Ukraine aufgezogen.