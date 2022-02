Eine erschreckende Bilanz - im Jahr 2021 wurden 7.354 Alko- und Drogenlenker in Wien angezeigt. Erst diese Woche baute ein stark alkoholisierter Mann einen Unfall.

Den Unfall eines schwer Alkoholisierten in der Nacht auf Donnerstag hat die Wiener Polizei zum Anlass genommen, eine Bilanz zum Verkehrsgeschehen im Vorjahr in der Bundeshauptstadt zu ziehen. Demnach gab es 2021 insgesamt 4.775 Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Wien. Dem standen 7.354 Anzeigen wegen Fahrens unter Alkohol-und Drogeneinfluss gegenüber.

1,76 Promille

Der 33-Jährige war in der Triester Straße kurz vor 23.30 Uhr bei einer Kreuzung auf einen stehenden Wagen aufgefahren. Dessen Insassen - der 21-jährige Lenker und sein 22-jähriger Beifahrer - wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei stellte beim Unfalllenker eine Alkoholisierung von 1,76 Promille fest und nahm ihm den Führerschein vorläufig ab.