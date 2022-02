Große Lawinengefahr in Österreich

Stufe 4 oberhalb von 1.400 Metern - In drei weiteren Regionen erhebliches Risiko

In den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich ist die Lawinengefahr auch am Donnerstag in höheren Lagen als groß eingeschätzt worden. Stufe 4 auf der fünfteiligen Skala galt nach Angaben des Warndienstes - wie bereits am Vortag - oberhalb von 1.400 Metern. Neuschnee und Sturm bildeten "umfangreiche Gefahrenbereiche". Zudem wurde die Orientierung im Gelände durch schlechte Sichtbedingungen erschwert.

Für die Ybbstaler Alpen galt unterhalb von 1.400 Metern erhebliches Risiko. Für das gesamte Gippel-Göllergebiet, die Rax-Schneeberggruppe und die Türnitzer Alpen wurde ebenfalls Stufe 3 prognostiziert. Am (morgigen) Freitag soll sich das Risiko generell verringern.