Heroin in Klagenfurt sichergestellt

22-jähriger Dealer wurde festgenommen

Bei einer Hausdurchsuchung in Klagenfurt hat die Polizei mehr als ein Kilogramm Heroin sichergestellt. Der Besitzer, ein 22-jähriger Asylwerber aus Nigeria, war Ende Jänner auf frischer Tat bei einem Straßenverkauf erwischt worden. In seiner Wohnung wurden in einem Versteck 99 Heroinballs mit einem Gesamtgewicht von 1.061 Gramm gefunden, außerdem stießen die Ermittler auf mehrere tausend Euro Bargeld und Handys, die zur Abwicklung der Deals verwendet wurden.

Der Gesamtwert des sichergestellten Heroins wird auf rund 160.000 Euro geschätzt - wie der Leiter des Fachbereichs Suchtmittelkriminalität, Gottlieb Schrittesser, am Montag auf APA-Anfrage sagte, habe es sich nämlich um "frische Ware" gehandelt: "Bevor dieses Heroin auf die Straße kommt, wird es zumindest ein weiteres Mal gestreckt." Laut Polizei hatte der 22-Jährige seit mindestens einem halben Jahr - vermutlich jedoch schon wesentlich länger - Heroin und Kokain an zahlreiche Drogenkonsumenten in Klagenfurt verkauft, die Ermittlungen dazu waren noch nicht abgeschlossen. Der 22-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.