Ein hochrangiger ÖVP-Insider ist sich sicher: Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner "wird dafür sorgen, dass es ab März nur mehr zu einer Impfpflicht LIGHT ohne Strafen kommt".

Der Insider: "Mikl fürchtet, dass eine brutal durchgezogene Impfpflicht mit Strafen die ÖVP langfristig - so wie bei der Wahl in Waidhofen - bis zu 15 % der Stimmen kosten kann. Und das will sie sowohl in Hinsicht auf eine mögliche vorgezogene Bundeswahl als auch wegen der niederösterreichischen Landtagswahl im nächsten Jahr auf keinen Fall riskieren."

Der Plan von Mikl sei, "ihrem" Bundeskanzler Nehammer selbst die Chance zu geben, die Strafen für die Impfpflicht auszusetzen, sobald die Neuinfektionszahlen durch das Nachlassen der Omikron-Variante unter 10.000 fallen und damit ein Ende oder zumindest eine Pause der Pandemie absehbar sei.

Diese Strategie sei zwischen Nehammer und Mikl-Leitner im Skiurlaub, den die beiden soeben gemeinsam verbracht haben, "bereits fix abgesprochen". Der Insider: "Die Impfpflicht mit Strafen ist tot - es kommt eine Impfpflicht light mit positiven Anreizen. Vermutlich schon in der ersten März-Woche."

Noch keine Entscheidung ist - laut dem Insider - bei dem gemeinsamen Skiurlaub zwischen Kanzler und seiner NÖ-Kaiserin in Richtung Neuwahlen gefallen. Der Insider: "Hier will man noch die nächsten Wochen und den Beginn des U-Ausschuss abwarten. Wenn der U-Ausschuss für die ÖVP wirklich brutal wird und die Grünen weiterhin nicht loyal und uf der Seite des Regierungspartners sind, könnte die ÖVP dem nächsten Neuwahl-Antrag der Opposition einfach zustimmen. Dann hätte nicht die ÖVP alleine, sondern die Opposition die Regierung aufgelöst."