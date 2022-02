Kiffer in Graz durch Rauchwolke enttarnt

Drogenschnelltest bei 21-Jährigem positiv, Führerschein abgenommen - Mit Freund (19) kurz nach Polizeikontrolle weitergekifft

Eine laut Polizei "enorme" Qualmwolke hat zwei Kiffer in einem Pkw in Graz am Sonntag auffliegen lassen. Polizisten bemerkten die starke Rauchentwicklung in und aus dem fahrenden Auto am Bahnhofgürtel und hielten es an. Ein Drogenschnelltest beim Lenker (21) verlief positiv, ihm wurde der Führerschein abgenommen. Wenig später entdeckten die Beamten den Mann und seinen Freund (19) neuerlich Cannabis rauchend in dem Pkw. Beide wurden angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.

Die Polizisten sahen am Sonntag gegen 15.25 Uhr am Bahnhofgürtel das Dampfer-Auto und stoppten es. Bei der Kontrolle nahmen sie intensiven Cannabis-Geruch wahr. Der 21-jährige Pkw-Lenker aus dem Bezirk Leoben wurde einem Suchtmittelschnelltest unterzogen. Das positive Ergebnis brachte ihn umgehend zur polizeiärztlichen Untersuchung. Dort wurde die Fahruntauglichkeit des jungen Mannes festgestellt. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab.

Wenig später meldete sich ein Passant bei der Polizei, der beobachtet haben wollte, wie einer der jungen Männer während der Kontrolle etwas über eine Mauer geworfen habe. Die Beamten fuhren wieder zu der Stelle und entdeckten die beiden, die gemütlich im Pkw saßen und weiterqualmten. Einer Durchsuchung stimmten sie zu, dabei wurde beim 19-Jährigen Beifahrer eine geringe Menge Cannabis gefunden und sichergestellt.