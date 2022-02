Lawinenabgang in der Steiermark

Niemand wurde auf der Riesneralm verschüttet

Eine Lawine ist Dienstagmittag auf der Riesneralm in Donnersbachwald in der Obersteiermark abseits der Piste abgegangen. Die Schneemassen breiteten sich auf rund 500 Meter Breite und einen Kilometer Länge aus. Da mehrere Spuren in den Lawinenkegel hinführten, war zunächst unklar, ob auch Personen mitgerissen wurden. Bei einer ersten Suchaktion, an der drei Hubschrauber und rund 60 Einsatzkräfte beteiligt waren, wurde allerdings niemand gefunden, hieß es seitens der Polizei.