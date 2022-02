Das Wiener Großlabor "Lifebrain" übernahm durch seine Gratis-PCR- Tests "Alles gurgelt" eine wichtige Rolle in der Pandemiebekämpfung. Nach der Pandemie will das Labor sich auf genetische Untersuchungen spezialisieren, wie der "Kurier" am Mittwoch berichtete.

"Sobald die Pandemie vorbei ist, ist geplant, den Standort in Wien als genetisches Kompetenzzentrum auszubauen, weil wir so viel qualifiziertes Personal haben", so Michael Havel, Chef des Laborbetreibers. Unter anderem soll das Labor dann genutzt werden, um Gendefekte zu erkennen. Durch das Umsatteln soll eine Vielzahl der Arbeitsplätze in Wien erhalten bleiben, Lifebrain beschäftigt derzeit rund 1.700 MitarbeiterInnen. Genetische Untersuchungen für 50 Länder Die genetischen Untersuchungen sollen für den gesamten Cerba- Konzern, zu dem auch Lifebrain zählt, in Wien durchgeführt werden. Lifebrain ist ein Tochterunternehmen der französischen Diagnostik-Gruppe Cerba HealthCare, die zu den größten europäischen Diagnostik- Unternehmen zählt. Cerba HealthCare ist in rund 50 Ländern tätig. Auch der Partner von Lifebrain, Lead Horizon, der die Test- Kits bereit stellt, plant, sich nach der Pandemie auf digitale Lösungen in den Bereichen Vorsorge und Früherkennung von Krankheiten zu spezialisieren. Damit wollen sie dem "gesellschaftlichen Megatrend", seine Gesundheit regelmäßig kontrollieren zu lassen, gerecht werden.