Am Dienstagabend stürzte ein 21 Jahre alter Mann beim Rodeln 40 Meter weit.

Der Unfall ereignete sich in St. Gallenkirch im Skigebiet Silvretta- Montafon. Gegen 22:10 Uhr am Dienstagabend kam der junge Mann von der Rodel- und Skipiste ab und stürzte knapp 40 Meter über steiles Gelände, so die Polizei. Der schwer verletzte Mann wurde mit einer Winde geborgen und anschließend ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.