Eine 55- Jährige ist in Salzburg Opfer eines Betrugs geworden: Am Dienstagnachmittag erhielt die Dame einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Ihre Tochter sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, um einer Haft zu entgehen sei nun eine Kaution von 80.000 Euro nötig.

Da die Frau nicht über das Geld verfügte, händigte sie Schmuck und Gold im Wert von 50.000 Euro einer unbekannten Frau aus. Der "Unfalltrick" Um nicht Opfer des "Unfalltricks" zu werden, empfiehlt die Polizei, bei Telefonaten in denen Geld gefordert werde, sofort aufzulegen. Polizisten solle man im Zweifelsfall immer nach ihrem Dienstausweis fragen. Wenn Verwandte in die Aussagen der "Polizei" verwickelt sind, sollten diese unbedingt kontaktiert werden, um den angeblichen Vorfall auf seine Echtheit zu überprüfen. Wenn es dennoch zu einem Betrug kommt, sind alle Informationen über den oder die TäterIn von großer Bedeutung: Aussehen, Kleidung, Sprache, Autokennzeichen oder Autofarbe spielen eine wichtige Rolle in der Aufdeckung des Betrugs.