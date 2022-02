Rund um den DC Tower

Wilde Helikopterflüge, Explosionen und Schießereien läuten das heiße Finale des Netflix- Actionfilms „Tyler Rake: Extraction 2“ mit Hollywoodstar Chris Hemsworth ein – und das mitten in Wien!

Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission, hält das Projekt für den Filmstandort Wien für "ganz, ganz wichtig".

Chris Hemsworth in der Hauptrolle

Chris Hemsworth, bekannt als Thor aus dem Marvel- Universum, ist bereits am Dienstag (08.02.) in Wien gelandet. Bereits 2020 spielte er im ersten Teil den australischen Söldner Tyler Rake – eine Besetzung, die „Tyler Rake: Extraction“ zu einer der meistgesehenen Netflix- Produktionen machte.

Der zweite Teil wird nun vorrangig in der österreichischen Bundeshauptstadt gedreht. Für den Filmstandort Wien „ganz, ganz wichtig“, so Marijana Stoisits, Geschäftsführerin der Vienna Film Commission. Es werde einmal ein anderer Aspekt der Stadt gezeigt und auch dem Tourismus würde der Film guttun, spiele er doch weltweit eine Rolle.

DC Tower als wichtiger Drehort

Begonnen haben die Drehs in Wien bereits am 31. Jänner, am kommenden Montag (14.02.) sei es auch schon wieder vorbei. Eine besondere Rolle spielt der DC Tower – hier werde aber nicht nur gedreht, das Filmteam ist auch in dem 250 Meter hohen Turm untergebracht.

Laut Stoisits wurde in ganz Europa der passende Drehort gesucht, schließlich wurde der DC Tower ausgewählt. Ein möglicher Grund ist das freiliegende Gelände, wodurch Helikopterszenen vergleichsweise unkompliziert inszeniert werden könnten. Auch könne man das Gelände gut absperren, es gebe keinen fließenden Verkehr und genug Abstellflächen für den Fuhrpark der Crew.

Für die Commission-Chefin ist die "Tyler Rake"-Fortsetzung eine der wichtigsten Produktionen für den Filmstandort in den vergangenen 15 Jahren. Zwar gab es immer wieder große Hollywoodprojekte mit Gastszenen in Wien - etwa im Bond-Abenteuer "Spectre" (2015) -, aber hier dauerten die Arbeiten nur wenige Tage. Bei einem zweiwöchigen Dreh wie bei "Tyler Rake" bleibt freilich mehr Geld in der Bundeshauptstadt. In diesem Fall wird die Crew an die 5 Mio. Euro in Wien lassen.