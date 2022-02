Wird Impfpflicht gestoppt? Schon drei Landeshauptleute dagegen

Nach derzeitiger Sicht steht es vor dem Aus der Impfpflicht. Drei Landeshauptleute sind bereits dagegen.

Die von der Regierung gegen alle Widerstände durchgezogene und soeben von Nationalrat und Bundesrat beschlossene Impfpflicht steht vor dem Aus. Drei gewichtige Landeshauptleute sprechen sich klar gegen die Impfpflicht aus - jetzt warten alle auf das (vermutlich entscheidende) Wort der niederösterreichischen Landeshauptfrau Mikl-Leitner, die im kommenden Jahr in NÖ Landtagswahlen hat und soeben bei Gemeinderatswahlen in Waidhofen 17 % an die Impfgegner NFG verloren hat.

Als Erster hatte sich Kärntens Landeshauptmann Kaiser auf oe24-TV gegen einen schnellen Start der Impfpflicht und ein Aussetzen bis zum Vorliegen weiterer Daten im Frühjahr ausgesprochen.

Dienstag wurde Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer noch deutlicher: Er sprach sich dafür aus - nach derzeitigem Wissenstand - die Impfpflicht mit 15. März - dem Tag, an dem die Bestrafung starten soll - auszusetzen. Es gibt laut Haslauer keine Überlastung der Spitäler und eine Durchführung einer Impfpflicht, um auf den Herbst vorbereitet zu sein, wäre nach Haslauers Meinung rechtlich nicht vertretbar.

Prompt trat auch Burgenlands Landeshauptmann Doskozil auf und betonte, er sei schon immer gegen eine „zu schnell“ Einführung der Impfpflicht gewesen und wolle vor deren Einführung einen „klaren Plan“ der Regierung. Solange es den nicht gibt, sei die Impfpflicht zu stoppen.

Entscheidend wird jetzt die Meinung der mächtigen Landeshauptfrau von Niederösterreich, Mikl-Leitner, sein. ÖVP-Insider sind sich seit gestern sicher, dass die „mächtige Johanna“ schon in den nächsten Tagen die Meinung von Haslauer unterstützen wird, um sich dieser Belastung vor ihren Landtagswahlen zu entledigen. Auch Tirols Landeshauptmann Platter dürfte bald öffentlich den Haslauer-Kurs unterstützen.