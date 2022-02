Herzog mit starkem vierten Platz

Herzog schrammte nach Bandscheiben-Katastrophe nur knapp an 500-m-Sensation vorbei: "Kann mir nichts vorwerfen" - Statt Medaille 7. ÖOC-"Blech" (Von Thomas Blaschke/APA aus Peking)

Wieder Blech für Österreich

Nach sieben medaillenbehangenen Tagen sollte es zumindest der eine österreichische Podestrang am zweiten Olympia-Wochenende werden. Geworden ist es aber das siebente ÖOC-"Blech" bei den Winterspielen in China. Vanessa Herzog schrammte zum wiederholten Mal in einem olympischen Eisschnelllauf-Rennen knapp an einer Medaille vorbei, so haarscharf war es aber noch nie. Die 0,07 Sek. Abstand zu Bronze sind wohl auf den letzten Metern ihres 500er-Laufes liegengeblieben.

"Wir sind jetzt bei Olympia drei Rennen gefahren, sind da Vierter, Vierter, Fünfter gewesen", erinnerte Thomas Herzog, Trainer, Manager und Ehemann der 26-Jährigen, an das Abschneiden über 500 und 1.000 m bei den Spielen 2018 zurück. "Vierter zu werden ist das, was man nicht will. Aber es zeigt, dass Vanessa trotz einer schwierigen Vorbereitung in der Weltklasse ist und am Punkt ihre Leistung abrufen kann."

Wenige Trainings nach Bandscheibenvorfall

Schwierige Vorbereitung ist eher ein Hilfsausdruck für die Täler, durch die Herzog im vergangenen Jahr gehen musste. "Die Trainings, die ich verpasst habe, muss ich nicht in Tagen, sondern in Wochen zählen. Ich habe kaum noch gehen können", gab sie eine Idee, wie es ihr im vergangenen Sommer gegangen sein muss. Als der erste, im Frühjahr aufgetretene Bandscheibenvorfall überwunden schien, kam beim Weltcup-Auftakt im November der nächste.

Die Tirolerin rappelte sich aber wieder auf und brachte sich u.a. mit ständiger Unterstützung von Neuro-Trainerin Sylvia Reisenthaler rechtzeitig für die Spiele in Form. "Ich bin erst seit drei Wochen schmerzfrei und jetzt bin ich super in Form. Ich kann mir nichts vorwerfen, schneller habe ich nicht können", betonte die Athletin. Die 30 Schnellsten auf der kürzeren Sprintdistanz waren am Start gestanden, und nur drei von den restlichen 29 hatten sie letztlich distanziert.

Geschmerzt hat es sie freilich doch. "Wenn du dann so knapp noch aus den Medaillenrängen verdrängt wirst, fällst du in ein mentales Loch. Aber vor vier Jahren war es definitiv enttäuschender als jetzt, denn im Gegensatz zu damals bin ich superstolz auf meine Leistung mit der ganzen Vorgeschichte." Thomas Herzog wusste seine Frau in dieser Situation gut einzuschätzen: "Sie ist nicht enttäuscht, aber sie ist ein bisschen angezipft, dass es wieder der vierte Platz ist."