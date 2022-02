Morgen winken für Österreich weitere fünf Medaillen

Kommt morgen nach dem silbernen Sonntag der goldene Montag für Österreich?

Am morgigen Montag hat Österreich zumindest fünf weitere hochprozentige Medaillenchancen - und zwar:

- in der von Sonntag auf Montag verschobenen Herren-Abfahrt,

- im morgen in zwei Läufen stattfindenden Riesenslalom der Damen,

- im Mixed-Teambewerb beim Skispringen,

- und im Rennrodel-Einsitzer der Damen,

- und schließlich mit Anna Hauser im Biathlon der Damen.

Der Rekord an Medaillen bei Olympischen Spielen liegt derzeit für Österreich bei 23 - das könnte in Peking getoppt werden, wenn der morgige Tag so erfolgreich wird wie der Silber-Sonntag.