Olympia-Sensation: Österreich in der „amerikanischen“ Medaillenwertung schon auf Platz 2

Der Medaillen-Erfolg von Österreich bei den Winterspielen in Peking wird immer erfreulicher: In dem in vielen Ländern der Welt verwendeten „amerikanischen“ Medaillenspiegel, der die Nationen nach der Gesamtzahl der erzielten Medaillen und nicht nach der Zahl der Goldmedaillen reiht, liegt Österreich - ex aequo mit Norwegen - bereits auf Platz 2.

Den Medaillenspiegel nach der Gesamtzahl an Medaillen führen derzeit die „Athleten aus Russland“ mit insgesamt 11 Medaillen (aber nur 2 Goldenen) an. Österreich und Norwegen folgen auf Platz 2 mit jeweils 10 Medaillen.

Beim Medaillen-Ranking nach Goldmedaillen liegt Österreich mit 2 Goldenen auf Platz 6, hier führt Deutschland mit 5 Goldenen vor Norwegen und Schweden mit je 4 Goldmedaillen.

Für Österreich ist das die vorerst beste Platzierung bei Olympischen Spielen nach nur 4 Tagen. Werden das die erfolgreichsten Olympischen Spiele in unserer Geschichte. Bis jetzt liegt der Rekord bei 23 Medaillen - nach 14 Tagen.