Russland greift nach Eishockey-Gold

Sbornaja mit sechs Siegern von Pyeongchang - 2018-Sensation Deutschland hofft auf neuerliche Medaille

Ohne die großen Stars aus Nordamerika und daher mit einem europäischen Topfavoriten beginnt am Mittwoch das olympische Eishockey-Turnier der Männer. Nach der Absage der NHL gilt Titelverteidiger Russland neuerlich als erster Anwärter auf Gold. So wie vor vier Jahren, als die stärkste Liga der Welt ebenfalls keine Spieler abgestellt hatte, wird aber ein ausgeglichenes Turnier mit konkurrenzfähigen kleineren europäischen Eishockey-Ländern erwartet.

Zum zweiten Mal hintereinander ist Olympia um einen Starauflauf umgefallen. Im Gegensatz zu Pyeongchang 2018 hatte sich die National Hockey League ursprünglich dazu durchgerungen, eine Pause einzulegen, um den Spielern die Olympia-Teilnahme zu ermöglichen. Kurz vor Weihnachten entschloss sich die Liga aufgrund der Corona-Situation aber doch zur Absage.

Der Weg zu Gold führt daher neuerlich über die "Sbornaja", die vor vier Jahren mit ehemaligen NHL-Stars wie Ilja Kowaltschuk und Pawel Dazjuk für Russland den ersten Olympiasieg nach 26 Jahren holte. Sechs Olympiasieger von 2018 sind wieder dabei, zudem ehemalige NHL-Spieler und mit Wadim Schipatschjow der Topscorer der russisch-dominierten KHL, die als zweitstärkste Liga der Welt gilt.

Die Gunst der Stunde nutzte in Südkorea aber auch Deutschland, dem nur 56 Sekunden auf die ganz große Sensation fehlten. Nach Siegen gegen Schweden (Viertelfinale) und Kanada (Halbfinale) kassierte das DEB-Team im Finale erst in der Schlussminute in Überzahl den Ausgleichstreffer und musste sich in der Verlängerung mit 3:4 geschlagen geben. Die halbe Mannschaft von damals bzw. fast das gesamte Team, das im Vorjahr das WM-Halbfinale erreicht hat, will auch in Peking für Furore sorgen. "Die Jungs sind bereit für den nächsten Schritt, um etwas Großes zu erreichen. Die Hoffnung und das Ziel ist sicherlich, dass wir unter die Top vier kommen und um Medaillen kämpfen", legte sich Teamchef Toni Söderholm die Latte hoch.

Auch die Schweiz spekuliert mit einer Medaille, nachdem in Südkorea bereits im Achtelfinale Endstation war. "Wir sind nicht nur erfahren, sondern auch spielstark, schnell und robust. Vor vier Jahren litten wir sehr. Nun sind wir bereit, das zu korrigieren", erklärte Teamchef Patrick Fischer.

Neben den beiden skandinavischen Topnationen Schweden und Finnland sowie Tschechien wollen auch Kanada und die USA mit einer Mischung aus Routiniers von europäischen Clubs und Top-Talenten aus Nachwuchsligen in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Kanada wird vom 37-jährigen Eric Staal angeführt. Der Kapitän hat in 17 NHL-Saisonen über 1.000 Scorerpunkten erzielt und brachte sich in den vergangenen Wochen als Teamkollege von Marco Rossi beim AHL-Club Iowa Wild in Form. Von den Talenten ragt Verteidiger Owen Powers, 2021 die Nummer eins im NHL-Draft, heraus.

Ein großes Fragezeichen stand lange hinter der Konkurrenzfähigkeit von Team China. Weltverbandspräsident Luc Tardif hatte im September sogar gemeint, man könnte China wegen des unzureichenden sportlichen Standards vor einer Teilnahme schützen. Erst Anfang Dezember wurde das chinesische Teams bestätigt.

Durch die NHL-Absage wird die Kluft nun nicht so groß sein, zudem ruhen die Hoffnungen auf Kunlun Red Star. Der Club aus Peking spielt in der KHL mit und stellt das Gros der Gastmannschaft, in der 19 eingebürgerte Spieler (elf Kanadier, sieben US-Amerikaner, ein Russe) nominiert sind. In der Kaderliste fällt das weniger auf, wurden die Spieler doch großteils mit chinesischen Namen ausgestattet. Aus Jake Chelios, Sohn von US-Verteidigerlegende Chris Chelios, wurde etwa Jieke Kailiaosi, der ehemalige NHL-Torhüter Jeremy Smith heißt nun Simisi Jieruimi.