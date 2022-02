Das ist die absolute Olympia-Sensation: Österreich hat in der "amerikanischen" Medaillenwertung, die das Ranking nicht nach der Zahl der Gold- sondern nach den gesamten Medaillen macht, die Führung übernommen.

Mit insgesamt 13 Medaillen ist Österreich in diesem weltweit am meisten verwendeten Medaillenranking, das etwa in den USA, Kanada, GB aber auch China bevorzugt wird, die klare Nummer 1.

Erst auf Platz 2 folgt das bisher führende Norwegen mit 12 Medaillen, dahinter die "Athleten aus Russland" mit 11 Medaillen und die USA mit 10 Medaillen.

Die US-Medien überschlagen sich bereits mit Superlativen für das "little Austria" oder über das "Austrian wonder". Der Grund für den rot-weiß-roten Medaillenregen sei, weiß der US-Sender NBC: "The Austrians have skiing in their blood!"

Auch in dem in Europa verwendeten Medaillen-Ranking nach Goldmedaillen hat Österreich einen großen Sprung nach vorne gemacht und liegt bereits auf Platz 3. Hier führt Deutschland mit 6 Goldenen vor Norwegen mit 5 Goldenen und Österreich mit 4 Goldenen, 5 Silbernen und 4 Bronzenen. Die großen USA liegen mit drei Bronzenen weniger knapp hinter Österreich auf Platz 4.

Mit 11 Medaillen nach nur sechs Tagen liegt Österreich auf einem neuen Olympia-Rekordkurs.

Die bisher erfolgreichsten olympischen Spiele für Österreich waren jene von 2006 in Turin. Damals holte Österreich insgesamt 23 Medaillen, davon 9 Goldene und war im Medaillen-Ranking wie derzeit auf Platz 3.