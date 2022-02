Sensations-Gold für Strolz in der Kombi: Ein Ski-Märchen wurde wahr

Mit einem sensationellen Abfahrtslauf (auf Platz 4) und einem noch sensationelleren, nervenstarken, fast optimalen Slalomlauf holte der Vorarlberger Johannes Strolz heute früh in China das nächste Gold für Österreich: die Goldmedaille in der Alpinen Kombination !

Mehr als 30 Jahre, nachdem sein Vater "Hubsi" 1988 in Calgary Gold für Österreich holte, wiederholt Sohn Johannes Strolz dieses Ski-Wunder heute in China. Erstmals in der Ski-Geschichte hat damit nach dem Vater auch der Sohn Olympia-Gold bei den Alpinen geholt.

Für Johannes Strolz ist diese Goldene "ein Traum": Der Mann mit dem goldenen Helm war zehn Jahre lang im Weltcup-Circus - auch aufgrund vieler Verletzungen - völlig erfolglos, wurde heuer vor der Saison vom ÖSV sogar "ausgemustert", musste seine Trainings- und Rennvorbereitungen, sogar seine Anreisen zu den Weltcups selbst finanzieren und sich sogar seine Ski selbst präparieren.

Völlig überraschend gewann Johannes Strolz dann vor wenigen Wochen seinen ersten Weltcup-Slalom und weinte schon damals bittere Freudentränen.

Jetzt gelang ihm das Kunststück, als völliger Außenseiter, der sich erst in letzter Sekunde für das ÖSV-Olympiateam qualifizieren konnte, gleich eine Goldmedaille zu gewinnen. Er siegte mit mehr als fünf Zehntel Vorsprung auf den Norweger Kilde, der sein Gold mit einem schwachen Abfahrtslauf verspielte, in seinem ersten Slalom seit zwei Jahren aber ohne jedes Training sensationell fuhr und damit Silber holte.

Bei Marco Schwarz, der nach der Abfahrt auf Platz 5 lag, versagten im Slalom die Nerven, er bremste zu viel und fiel auf den undankbaren fünften Platz zurück.

Ganz Österreich jubelt jedenfalls über die bereits dritte Goldmedaille bei diesen Spielen - das Motto des Tages lautet: "Wir sind alle STOLZ auf STROLZ!"