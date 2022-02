Stoss sieht Chance für länderübergreifende Bewerbung

Das Österreichische Olympische Komitee will sich mit einer länderübergreifenden Bewerbung für die Olympischen Winterspiele 2034 beschäftigen. Die Idee stammt aus Kärnten.

Mit dem Thema einer möglichen Bewerbung von Kärnten gemeinsam mit Friaul und Slowenien für die Olympischen Winterspiele 2034 will sich das Österreichische Olympische Komitee nach den derzeit laufenden Winterspielen in China beschäftigen. "Ich bin hundertprozentig überzeugt, dass das IOC für eine länderübergreifende Bewerbung unglaublich aufgeschlossen wäre", sagte Karl Stoss, der Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees in einer Medienrunde.

Neuauflage von "Senza Confini"

Stoss erläuterte, dass freilich nur das ÖOC den Anspruch stellen könne, mögliche Olympische Spiele zu veranstalten, daher hofft er auf Kontaktaufnahme seitens der Kärntner. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hatte kürzlich die Idee einer Neuauflage von "Senza Confini", als Kärnten sich Ende der 1990er-Jahre mit Friaul und Slowenien für die Olympischen Winterspiele 2006 bewarb, aufgeworfen. Als mögliche Wettkampfstätten nannte Kaiser die Alpenarena Villach, Planica, Bad Kleinkirchheim, Tarvisio, Klagenfurt, Villach, Weissensee und Simonhöhe.

Jüngste olympische Ideen in 2017 und 2018

Stoss erinnerte an "Spielchen" rund um unternommene Anläufe aus Tirol und der Steiermark, die dann "politisch abgestochen" wurden. Gemeint sind die zwei jüngsten olympischen Ideen in Österreich: 2017 sagten die Tiroler bei der Volksbefragung mit 53,35 Prozent nein zu einer Bewerbung für 2026. 2018 lehnte im Grazer Gemeinderat die Mehrheit aus ÖVP, FPÖ und NEOS eine Bewerbung von Graz und Schladming ebenfalls für 2026 ab.

"Ich würde mich riesig freuen, wenn es uns gelingen würde, eine länderübergreifende Bewerbung aktuell werden zu lassen. Da wäre Österreich geradezu prädestiniert, weil Österreich geopolitisch so ideal liegt." Man habe tolle Nachbarn mit Slowenien, Italien, der Schweiz und Deutschland, es müssten keine neuen Sportstätten erbaut werden. Die Idee von "sehr nahe liegenden Venues, egal in welchem Land, Hauptsache die Wege sind kurz und die Sportstätten vorhanden" würde beim IOC gut ankommen, glaubt Stoss.